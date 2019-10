Der nächste Cash-Call steht an: Ab dem 14. Oktober 2019 gibt der Immobilienfonds Leading Cities Invest wieder Anteile aus, voraussichtlich zum letzten Mal dieses Jahr. Über FondsDISCOUNT.de entfällt der bankenübliche Ausgabeaufschlag.Interessierte Anleger mussten sich wieder etwas gedulden, doch nun steht die nächste Investitionsphase und damit eine Cash-Call-Phase an: Ab dem 14. Oktober sammelt der Immobilienfonds Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825) wieder Kapital ein, um neue Objekte zu erwerben. Diese Strategie wird angewendet, um die Rendite durch zu hohe Kassebestände nicht zu verwässern. Der jetzt anstehende Cash-Call dürfte nach Einschätzung der Investmentgesellschaft KanAm voraussichtlich der letzte in diesem Jahr sein.

