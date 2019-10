Rotkreuz (ots) - Amgen Schweiz führt am 16. und 17. November 2019 zum zweiten Mal die

Veranstaltung ProtectUrLife durch. Interessierte können ihre

Knochengesundheit und ihre kardiovaskulären Risikofaktoren im

Verkehrshaus Luzern kostenlos überprüfen lassen und sich über eine

gesunde Lebensweise informieren. Es gibt die Möglichkeit, einen ca.

20-minütigen kostenlosen Risiko-Check vornehmen zu lassen, das

Gespräch mit Patientenorganisationen zu suchen und anschliessend bei

Bedarf einen Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren. Amgen führt diese

Aufklärungsaktion in der Schweiz gemeinsam mit der

Patientenorganisation OsteoSwiss, der Rheumaliga Luzern und

Unterwalden sowie der Schweizerischen Herzstiftung durch.



Die von Amgen im Jahr 2018 initiierte europaweite Kampagne

ProtectUrLife zielt darauf ab, die Prävention und Versorgung von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose zu verbessern - zwei

Erkrankungen, die nach wie vor häufig unterdiagnostiziert und oft

auch nicht ausreichend behandelt werden. Die bei ProtectUrLife

angebotenen Screenings helfen, das individuelle Risiko von

Herzinfarkt und Schlaganfall basierend auf Risikofaktoren wie dem

Cholesterinspiegel sowie das Risiko von Osteoporose mittels einem

Risikoscore (WHO Fracture Risk Assessment Tool FRAX(1), www.SVGO.ch)

zu bestimmen. Die auch in 2019 wieder von der EIT Health

mitfinanzierte Initiative findet an 5 europäischen Standorten statt.



«Nach der erfolgreichen Einführung von ProtectUrLife in Zürich im

vergangenen Jahr freuen wir uns, dieses Jahr mit Osteoswiss, der

Rheumaliga Luzern und Unterwalden und der Schweizerischen

Herzstiftung zusammenzuarbeiten, um diese grossartige Initiative in

diesem Jahr in Luzern zu realisieren», sagt Henrik Asmussen,

Geschäftsführer von Amgen Switzerland. «Das Programm soll über

Risiken aufklären, und der Öffentlichkeit dabei helfen, präventive

Massnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, lebenseinschneidende

Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Knochenbruch zu

verhindern.»



Ein weiteres Ziel von ProtectUrLife ist es, verschiedene Akteure des

Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik einzubinden, um das

Bewusstsein für die Erkennung und Vorsorge dieser Erkrankungen

nachhaltig zu steigern. Muskuloskelettale und Herz-Kreislauf

(HKL)-Erkrankungen sind für 30% der Gesamtkosten im Schweizer

Gesundheitssystem verantwortlich.(2)



Osteoporose und deren Folgen kosten unser Gesundheitswesen jährlich

rund zwei Mrd. CHF, verursacht durch Spitaltage, Operationen,

Rehabilitation und Immobilität(3). Es fehlt an breiter Aufklärung,

systematischen Screenings, risikoabhängiger Erstattung der

Knochendichtemessung sowie effizienten Behandlungspfaden bei

Sekundärprävention, d.h. wenn bereits eine Osteoporose-bedingte

Fraktur eingetreten ist. Wie man die Osteoporose-Versorgung in der

Schweiz nachhaltig verbessern kann, diskutieren daher eine Woche vor

ProtectUrLife (09. November 2019 um 14:30 Uhr) im Rahmen der Messe

«Zukunft Alter» (Messe Luzern) Ruth Humbel, Vize-Präsidentin der

Gesundheitskommission des Nationalrates, Dr. Sigrid Jehle-Kunz,

Leiterin OsteoporoseZentrum St. Anna, Luzern sowie eine betroffene

Osteoporosepatientin unter der Moderation von Emil Mahnig, Präsident

der Patientenorganisation OsteoSwiss.



Über Osteoporose



In der Schweiz sind 400'000 Menschen(4) von Osteoporose betroffen.

Jede zweite Frau und jeder fünfte Mann über 50 erleidet eine

Osteoporose-bedingte Fraktur.(5),(6) Für diese Patienten verdoppelt

sich die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft eine weitere Fraktur zu

erleiden.(7)



Laut einer kürzlich erschienenen Studie wird in der Schweiz trotzdem

nur jede dritte Frau mit einem erhöhten Frakturrisiko behandelt. Bei

den meisten der unbehandelten Frauen mit Frakturrisiko ist dabei das

Fehlen einer schriftlich festgehaltenen Osteoporose-Diagnose das

Haupthindernis für die Therapie.(8)



«Osteoporose ist eine chronische Erkrankung und wird auch als

"stiller Knochenschwund" bezeichnet, da die Krankheit lange keine

Symptome macht und meistens erst im fortgeschrittenen Stadium

diagnostiziert wird. Das Risiko von Frakturen bei Stürzen ist erhöht,

die oft zu einem Verlust der Unabhängigkeit und einer langfristigen

Behinderung führen. Am ProtectUrLife Event können Interessierte in

und um Luzern ihr Frakturrisiko bestimmen lassen, erfahren, ob

weitere Abklärungen nötig sind und welche konservativen oder

medikamentösen Massnahmen gegen die Entwicklung einer Osteoporose

oder einer bereits vorliegenden Osteoporose möglich sind.» betont Dr.

Sigrid Jehle-Kunz, Leiterin OsteoporoseZentrum St. Anna, Luzern.



«ProtectUrLife bietet die grosse Chance, wichtige Informationen über

seine Knochengesundheit zu erfahren. Wer mehr über sein Skelett weiss

und sich beraten lässt, kann im Alltag rechtzeitig vorbeugen oder

sich mit massgeschneiderten Therapien behandeln lassen, die viel Leid

verhindern können, das mit osteoporotisch bedingten Frakturen und

Wirbelkörperbrüchen einher geht» fügt Emil Mahnig, Präsident von

OsteoSwiss, hinzu.



Die Weltgesundheitsorganisation hat Osteoporose zur Public Health

Krise erklärt.(9) Die in Nyon ansässige International Osteoporosis

Foundation (IOF) drängt Regierungen weltweit dazu, der Osteoporose im

Rahmen der Gesundheitsversorgung Priorität einzuräumen.(10)



Über Herz-Kreislauf-Erkrankungen



Kardiovaskuläre Erkrankungen stellen in der Schweiz mit 32% die

häufigste Todesursache(11) sowie mit 21'000 Spitaleinweisungen die

dritthäufigsten Hospitalisierungsursache(12) im Erwachsenenalter dar.

Der Myokardinfarkt tritt jährlich 15'000 Mal(13), der ischämische

Schlaganfall 13'000 Mal(14) auf. Nach dem Auftreten eines akuten

Koronarsyndroms (ACS, Myokardinfarkt oder instabile Angina pectoris)

liegt das 5-Jahres kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko bei über

20%.(15)



Ähnlich wie bei Osteoporose gibt es in der Schweiz bei

kardiovaskulären Erkrankungen erhebliche Behandlungslücken: Dies

obwohl die wichtigsten modifizierbaren Risikofaktoren -

Hyperlipidämie, Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas,

psychosoziale Faktoren,Ernährung und Bewegungsmangel - längst

etabliert sind.(16) Nachhaltige Verringerung der

LDL-Cholesterin-Werte ist mit einer signifikanten kardiovaskulären

Risikoreduktion verbunden. So führt die Senkung des LDL-Cholesterins

um 1 mmol/l über 5 Jahre zu einer Reduktion des kardiovaskularen

Risikos um 21%(17),(18). Allerdings wird das empfohlene Ziel(19) von

1.4 mmol/l nur bei jedem zehnten Patienten (10.7%) nach einem akuten

Koronarsyndrom erreicht(20), obwohl LDL-Cholesterin

nachgewiesenermassen der wichtigste Risikofaktor für eine

Herz-Kreislauf-Erkrankung(21) ist. Insgesamt ist der Anteil der

Personen mit einem erhöhten LDL-Cholesterin-Wert von 2002 bis 2012

von 7% auf 11% angestiegen.(22)



Im Jahr 2011 lagen die Behandlungskosten kardiovaskulärer

Erkrankungen mit 10.1 Mrd. CHF bei ca. 16% der gesamten

Krankheitskosten in der Schweiz.(23) Dabei fallen ungefähr nochmal

die gleichen Beträge an indirekten Krankheitskosten

(Produktivitätsverlust) an (24): So zeigte eine Auswertung der Daten

für die Schweiz, dass Patienten im ersten Jahr nach dem akuten

Koronarsyndrom (ACS) durchschnittlich 75 Arbeitstage verpassen und

weitere vier Tage durch verminderte Leistungsfähigkeit am

Arbeitsplatz verloren gehen. Insgesamt belaufen sich die indirekten

Kosten dieser Produktivitätsverluste auf durchschnittlich 43'206 CHF

pro Patient, was zusätzlich zu den direkten Kosten von 26'563 CHF zu

Gesamtkosten von 69'769 CHF pro Herzinfarkt führt.(25) Der

Kostenanteil durch Medikamente ist hier übrigens mit 0.8 Mrd. CHF

eher gering.(26)



Über ProtectUrLife



Die Kampagne ProtectUrLife hat das Ziel, Knochen- und Herzgesundheit

zu verbessern. Dabei handelt es sich um eine zweitägige

Aufklärungsveranstaltung für junge und ältere Menschen zu Osteoporose

und kardiovaskulären Erkrankungen mit zahlreichen kostenlosen

Angeboten wie z.B. Risiko-Check, Informationsaustausch während des

Events, Aufklärung und Wissensvermittlung. Die Initiative

ProtectUrLife soll auch Städte und politische Entscheidungsträger in

die Lage versetzen, nachhaltige Gesundheitssysteme zu entwickeln, die

ihren Einwohnern zugute kommen.



Die 2018 gestartete europaweite Kampagne wurde von Amgen in

Zusammenarbeit mit dem EIT Health, der Technischen Universität

München, der Universität Barcelona und BePatient entwickelt und wird

von der International Osteoporosis Foundation (IOF) unterstützt.

Während den letztjährigen Veranstaltungen in fünf europäischen

Grossstädten wurden rund 2'250 Personen über 50 Jahre untersucht. Die

Ergebnisse der Herz-Kreislauf- und Knochen-Gesundheitsscreenings aus

2018 haben gezeigt, dass über einen Zeitraum von 10 Jahren 10% dieser

Teilnehmer ein sehr hohes oder hohes Risiko für tödliche

Herzerkrankungen haben, 74% ein mittleres Risiko für tödliche

Herzerkrankungen haben und über 22% ein hohes Risiko für einen

grösseren osteoporotisch bedingten Knochenbruch haben. In diesem Jahr

wurde bzw. wird die Kampagne in fünf europäischen Grossstädten

fortgesetzt: Paris, 31. August - 1. September, München und Malaga,

15. bis 16. November, Luzern, 16. bis 17. November und Rimini, 22.

bis 24. November. Für weitere Informationen zur Kampagne besuchen Sie

www.protecturlife.eu und folgen Sie uns auf

www.twitter.com/protecturlife und www.facebook.com/ProtectUrLife19/.



Über Amgen



Amgen ist ein forschendes, weltweit führendes, unabhängiges

Biotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 20'000 Mitarbeitern in

fast 100 Ländern weltweit seit über 35 Jahren vertreten ist. In der

Schweiz arbeiten wir an unserem Standort in Rotkreuz mit rund 320

Mitarbeitern täglich daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren

jährlich Millionen von Patienten mit schweren oder seltenen

Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der

Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit

und bei diversen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben

Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir

verfügen über eine vielfältige Pipeline.



Über OsteoSwiss



Der Verein OsteoSwiss wurde 1996 unter dem Namen donna mobile

gegründet und versteht sich seither als unabhängige Patienten- und

Non-Profit-Organisation, in der Hilfe zur Selbsthilfe im Zentrum

steht. Mit dem Namenswechsel zu OsteoSwiss wurde der Tatsache

Rechnung getragen, dass Osteoporose sowohl Frauen wie auch Männer

betrifft. OsteoSwiss hat sich in all den Jahren in der Öffentlichkeit

- aber auch in Fachkreisen - als ernst zu nehmende, kompetente

Organisation positioniert, die einen wichtigen Beitrag zu

Knochengesundheit und Osteoporoseaufklärung leistet. Der Verein setzt

sich seit der Gründung dafür ein, dass in der Schweiz der Vorbeugung,

Diagnose und Behandlung der Osteoporose Rechnung getragen wird und

allen Betroffenen und Gefährdeten rechtzeitig zugänglich gemacht

werden kann. Oberstes Ziel ist es, das Knochenbewusstsein zu fördern

und die Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten oder ständig zu

verbessern.



Über die Rheumaliga Luzern und Unterwalden



Menschen, die an Rheuma bzw. muskuloskelettalen Erkrankungen leiden

und deren Angehörige werden gezielt und bedarfsgerecht unterstützt.

Im Zentrum aller Bemühungen der Rheumaliga Luzern und Unterwalden

steht der Mensch mit seinem Bedürfnis nach Wohlbefinden,

Beschwerdefreiheit und Lebensqualität. Mit Kursen und Beratung

unterstützen wir gesunde Menschen durch Prävention und Information

dabei ihre Gesundheit zu erhalten. Betroffenen mit eingeschränkter

Gesundheit lässt die Rheumaliga Luzern und Unterwalden durch

medizinische, therapeutische, soziale und präventive Massnahmen Hilfe

zukommen und fördert die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Dienstleistungen

stehen allen Interessierten offen. Die Rheumaliga Luzern und

Unterwalden orientiert sich an den Richtlinien der Stiftung ZEWO

(Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen) und wird von dieser als

gemeinnützig anerkannt.



Über die Schweizerische Herzstiftung



Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag - Die Schweizerische

Herzstiftung setzt sich mit Forschungsförderung und einer umfassenden

Aufklärungsarbeit dafür ein, dass weniger Menschen an

Herz-Kreislauf-Leiden erkranken oder dadurch behindert bleiben,

Menschen nicht vorzeitig an Herzinfarkt oder Hirnschlag sterben und

für Betroffene das Leben lebenswert bleibt. Die 1967 gegründete

Schweizerische Herzstiftung ist eine unabhängige und von der Stiftung

ZEWO zertifizierte gemeinnützige Organisation, die sich hauptsächlich

aus Spenden finanziert.



Über EIT Health



EIT Health ist ein Netzwerk von erstklassigen Gesundheitsinnovatoren,

das von der EU unterstützt wird. Wir arbeiten grenzüberschreitend

zusammen, um neue Lösungen zu entwickeln, die es den europäischen

Bürgern ermöglichen, ein längeres und gesünderes Leben zu führen.

Wenn sich die Europäer der Herausforderung der Zunahme chronischer

Krankheiten und Multi-Morbidität stellen und versuchen, die Chancen

zu nutzen, die die Technologie bietet, um über herkömmliche Ansätze

für Behandlung, Prävention und gesunde Lebensweise hinauszugehen,

brauchen wir Vordenker, Innovatoren und effiziente Wege, um

innovative Gesundheitslösungen auf den Markt zu bringen. EIT Health

erfüllt diese Bedürfnisse. Wir vernetzen alle relevanten Akteure des

Gesundheitswesens über die europäischen Grenzen hinweg - unter

Einbeziehung aller Seiten des "Wissensdreiecks", damit Innovationen

an der Schnittstelle von Forschung, Bildung und Wirtschaft zum Wohle

der Bürger stattfinden können. EIT Gesundheit: Gemeinsam für ein

gesundes Leben in Europa. Für weitere Informationen: www.eithealth.eu



Über die International Osteoporosis Foundation (IOF)



Die International Osteoporosis Foundation (IOF) ist eine

gemeinnützige, nichtstaatliche Stiftung, die als globale Allianz von

Patientengesellschaften, Forschungseinrichtungen, medizinischem

Fachpersonal und internationalen Unternehmen zur Förderung der

Knochen-, Muskel- und Gelenkgesundheit fungiert. IOF zielt darauf ab,

die Menschen in die Lage zu versetzen, Massnahmen zur Vorbeugung,

Diagnose und Behandlung von Knochenerkrankungen zu ergreifen, und

sich für einen Politikwechsel einzusetzen, um die Knochengesundheit

zu einer Priorität im Gesundheitswesen zu machen. Für weitere

Informationen: www.iofbonehealth.org



Über die Technische Universität München



Die Technische Universität München (TUM) ist eine der besten

Universitäten Europas. Sie setzt sich für Exzellenz in Forschung und

Lehre, interdisziplinäre Ausbildung und die aktive Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuchses ein. Ein Teil des Leitbildes der TUM

ist es, eine innovative Gesellschaft zu unterstützen und zu

ermöglichen, eine offene, kulturell vielfältige Denkweise zu fördern

und sich im Dialog mit der Gesellschaft und der Öffentlichkeit zu

engagieren. Für weitere Informationen: www.tum.de



Über die Universität Barcelona



Die Universität Barcelona ist eine der führenden Universitäten

Europas, die oft in Bezug auf die Anzahl der Programme und die

erreichte Exzellenz bezüglich der Forschungstätigkeit verglichen

wird. Die Universität arbeitet extern, um Dienstleistungen bei der

Auswahl personalisierter Ressourcen für lebenslanges Lernen,

Instrumente zur Erleichterung des Wissenstransfers aus der Forschung,

Lösungen zur Schaffung von Marktwerten sowie professionelle

Integration und Orientierung anzubieten. Für weitere Informationen:

www.ub.edu



Über BePatient



BePatient ist eine digitale Gesundheitsplattform mit dem Ziel,

eHealth-Lösungen anzubieten, um die Patientenreise und die

Kontinuität der Versorgung zu verbessern. Das Unternehmen bringt

Spezialisten für das Management von Gesundheitsdatenbanken,

Entwickler, Mediziner und Experten für digitales Marketing zusammen.

BePatient verfügt über mehrere Produktlinien, die darauf abzielen,

das Bewusstsein für Krankheiten und deren Prävention zu fördern, den

Krankenhausaufenthalt zu unterstützen, Patienten aufzuklären und in

das Management chronischer Krankheiten einzubeziehen sowie eine

aktive Zusammenarbeit zwischen Patienten und Forschung zu

ermöglichen. Für weitere Informationen: www.bepatient.com.



