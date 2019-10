Der Aktienkurs von Daimler steigt am Freitagmorgen, kurz nach Börsenbeginn, um ein Prozent. Damit setzt sich die freundliche Stimmung vom Vortag fort: Am Donnerstag sind die Notierungen des Autobauers um 2,6 Prozent nach oben geschossen; die Bodenbildung im Bereich der Unterstützung um 42,71 Euro setzt sich damit fort. Das Plus vom Freitagmorgen führte ...

