Vordergründig hinterlässt der langjährige SAP-Vorstandschef Bill McDermott ein gut bestelltes Haus. Doch das neue Führungsduo muss verloren gegangenes Vertrauen bei den unzufriedenen Stammkunden zurückgewinnen.

Dieses Chaos hat Methode: Vorstandswechsel kommen bei SAP traditionell aus heiterem Himmel und über Nacht. Nach schlechten Finanzzahlen und einer mies ausgefallenen Mitarbeiterbefragung musste etwa im Februar 2010 der glücklose Vorstandschef Léo Apotheker an einem Sonntagabend seinen Hut nehmen. Aufsichtsratsboss Hasso Plattner installierte damals eine Doppelspitze mit dem Dänen Jim Hagemann Snabe und dem Amerikaner Bill McDermott.

Letzterer führte den Konzern seit Mitte 2014 als alleiniger Konzernchef - bis gestern. In der Nacht vom Donnerstag verkündet der Softwarekonzern aus Walldorf den Rücktritt von McDermott. "Ich habe mit Hasso offen besprochen, dass es unwahrscheinlich sei, dass ich meinen Vertrag als CEO im kommenden Jahr noch einmal verlängere", schreibt der 58-jährige McDermott in einer internen E-Mail an die SAP-Beschäftigten, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Statt abzuwarten, hätten sich Plattner und er darauf verständigt, den Wechsel vorzuziehen - "aus einer Position der besonderen Stärke", so McDermott, in der sich der Konzern befände.

SAP kehrt zurück zu einer Doppelspitze, bereits zum dritten Mal in seiner 47-jährigen Geschichte: Ab sofort führen der bisherige Chief Operation Officer Christian Klein, 39, und die für Strategie und den Cloud-Vertrieb zuständige Managerin Jennifer Morgan, 48, den Konzern als Co-Vorstandssprecher. In Übergangszeiten ...

