Medios bietet Spezialmedizin als Depottherapie, die Beteiligungsgesellschaft Sofina ist eine familiengeführte Eigenkapitalmaschine und die Internetplattform Moneysupermarket beweist: Vergleichen ist Geld wert.

Aktientipp 1: Moneysupermarket - Vergleichen ist Geld wert

Die Internetplattform Moneysupermarket.com ging 1999 online mit einer Auflistung von Hypothekenkonditionen. Heute ist sie das führende Preisvergleichsportal in Großbritannien mit über 13 Millionen regelmäßigen Nutzern. Dort können diese kostenlos die Konditionen von Hypotheken, Kleinkrediten, Kreditkarten, Krankenkassen, Versicherungen sowie Gas, Strom, Mobilfunk und Reisen vergleichen. Laut Angaben des Unternehmens sparen britische Konsumenten dank Moneysupermarket.com mehr als zwei Milliarden Pfund Sterling pro Jahr.

Das Unternehmen selbst erzielt seine Einnahmen vor allem über fixe Vermittlungsgebühren der Produktanbieter, sobald es über das Portal zu einem Vertragsabschluss kommt. Im ersten Halbjahr 2019 wuchs der Umsatz um 15 Prozent auf gut 199 Millionen Pfund, der Nettogewinn um 19 Prozent auf knapp über 50 Millionen Pfund.

Als Glücksgriff hat sich der Kauf von Decision Technologies für 40 Millionen Pfund erwiesen. Das auf Preisvergleiche im Kommunikationsbereich spezialisierte Portal steuerte fast die Hälfte zum Umsatzwachstum bei.

Das Geschäftsmodell von Moneysupermarket verzehrt wenig Kapital, weil die Plattform hoch skalierbar ist. Deshalb sind die freien Mittelzuflüsse stabil in Höhe von gut 100 Millionen Pfund jährlich. Teile der überschüssigen Mittel fließen über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Auf Basis der Dividendenschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr errechnet sich eine Rendite von 3,8 Prozent. Weil Großbritannien keine Quellensteuer einbehält, fällt nur die deutsche Abgeltungsteuer an.

Aktientipp 2: Sofina - Familiengeführte Eigenkapitalmaschine

Die belgische Beteiligungsgesellschaft ist spezialisiert auf Investitionen in den Branchen Konsumgüter, Einzelhandel, Bildungs- und Gesundheitswesen sowie auf Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich digitalisiert haben. Im Portfolio finden sich zwischen weniger bekannten Namen auch Blue Chips wie der Nahrungsmittelkonzern Danone, der Diagnostikkonzern Biomérieux oder Pflegeheimbetreiber Orpea (WirtschaftsWoche 37/2019).

Die 1898 als Maschinenbaukonglomorat gegründete Gesellschaft geht bei börsennotierten Gesellschaften nur Minderheitsbeteiligungen ein. Etwa die Hälfte des Beteiligungsportfolios entfällt auf diesen Bereich. Rund 46 Prozent des Portfolios besteht aus Anteilen an Venture Capital Fonds sowie an Fonds, die auf wachstumsstarke Sektoren und Regionen ausgerichtet sind.

Investiert wird ohne Hebel, also ausschließlich mit Eigenkapital. Die Strategie hat sich bisher ausgezahlt. Der bilanzierte Buchwert der Beteiligungen lag zur Jahresmitte bei gut sieben Milliarden Euro und damit auf Höhe der aktuellen Marktkapitalisierung. Das Eigenkapital stieg seit 1998 um 207 Prozent, das auf die einzelne Aktie bezogene Eigenkapital dank Aktienrückkäufen gar um 262 Prozent. Sofina ist familiengeführt. Die Mehrheit des Aktienkapitals (54,5 Prozent) halten drei Investmentfirmen der belgischen Milliardärsfamilie Boël.

Anleger müssen dem Kurs jetzt nicht hastig nachlaufen, zunächst reicht eine Anfangsposition. Nach dem zuletzt starken Lauf der Aktie sollte eine Kurskonsolidierung abgewartet werden.

Aktientipp 3: Medios - Spezialmedizin als Depottherapie

Innerhalb des Gesundheitsmarkts in Deutschland gibt es ein kleines, wachstumsstarkes Segment, das seit Jahren in jeder Saison um etwa zehn Prozent zulegt: spezielle, für einzelne Patienten individuell zusammengemischte Infusionslösungen gegen schwere und chronische Krankheiten wie Krebs, HIV oder Hepatitis. Durch personalisierte Therapien wächst der Bedarf an solchen Medikamenten stetig. Dazu entstehen neue Anwendungsmöglichkeiten - etwa durch Einsatz in der Therapie gegen Rheumakrankheiten oder Magenbeschwerden. Einer der führenden Anbieter in Deutschland ist hier die Berliner Medios, die in diesem Jahr einen Rekordumsatz von gut 500 Millionen Euro einfahren dürfte.

Die ...

