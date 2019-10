Die nationalen Normen VDE 0100-443 und -534 regeln, wann und wie Überspannungsschutz in Gebäuden einzusetzen ist. Die Neuauflagen gelten bereits seit Oktober 2016. Am 14.12.2018 lief auch die Übergangsfrist ab, sodass seitdem die Anforderungen in allen neu errichteten Anlagen und Teilsanierungen gelten. Die dafür notwendigen Überspannungsschutzeinrichtungen (SPDs) sollen eine Spannungsbegrenzung sicherstellen, welche gefährliche Funkenbildung und daraus resultierende Brände vermeidet (Bild?1). Der Überspannungsschutz muss somit in jedem Wohngebäude vorgesehen werden. Ein Leitsatz lautet dabei: »Überspannungsschutz ist Brandschutz«.

Nähe zum Speisepunkt gefordert

In den überarbeiteten Installationsnormen ist vorgeschrieben, dass Überspannungsschutz so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage zu errichten ist. Hierzu eignen sich besonders gut Geräte, die sich direkt auf dem 40-mm-Sammelschienensystem im netzseitigen Anschlussraum montieren lassen. Somit werden bereits der elektronische Zähler und das Smart Meter Gateway optimal geschützt.

Um Überspannungsschutzgeräte im Vorzählerbereich installieren zu können, müssen diese eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die in den TAB Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 1, Kapitel 3 bzw. in der zukünftigen Anwendungsrichtlinie VDE-AR-N 4100 aufgelistet und beschrieben werden. Hierzu gehören z.?B.:

Konformität zur Produktnorm DIN EN 61643-11

Ausschließlich SPDs Typ 1 und Kombiableiter, die weitere Anforderungen erfüllen

Es müssen hier spannungsschaltende SPDs (mit Funkenstrecke) eingesetzt werden, wegen der Leckstromfreiheit von Funkenstrecken-Ableitern

Die SPD darf keinen Betriebsstrom verursachen

Die Kurzschlussfestigkeit des Gerätes muss mindestens 25?kA betragen.

Optional dürfen SPDs des Typs 1 in diesem Bereich auch mit einem Fernmeldekontakt ausgestattet sein. Die Versorgung hierfür muss allerdings aus dem gemessenen Teil der Anlage stammen.

Kombiableiter ...

