Es kündigt sich ein sehr starker Wochenschluss an, was der Markt auch brauchen kann. Mit dem heutigen Anstieg wirbelt sich auch am Finaltag des Aktienturnier-Achtelfinales einiges durcheinander, siehe https://boerse-social.com/tournament . Fast schon ein Turnierdrama ist, dass die beiden Topperformer Porr und Warimpex gegeneinander antreten, ergo einer der beiden im Viertelfinale nicht mehr dabei sein wird. News gibt es auch zu Own Germany, in Deutschland ist das Angebot nun unter www.own360.de am Start. Bin gespannt, wie man mit Own Austria verfahren wird. Aktuell bin ich auf Vorstandstour ... Das Bild zeigt oben Verbund-CEO Anzengruber und unten RBI-CFO Grüll. Beide Termine fanden gestern Nachmittag statt und zu beiden wird es im Börse Social Magazine was zu ...

