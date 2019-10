Bioethanolbeimengung sinnvoll, wird aber nicht viel bewirken. Nun zum offiziellen Inhalt der Podiumsdiskussion "Alternative Kraftstoffe" vom 4.10.19, also zu dem für uns Börsianer interessanten Teil: Da wir nun schon relativ viele Alternativen zu den uns bekannten Kraftstoffen haben, also LNG, Wasserstoff, Elektro, ist eine höhere Beimischung von Bioethanol zum Benzin die am wenigsten ambitionierte Alternative, wenn auch die am leichtesten zu bewerkstelligende. Leider würden auch bei 10% Beimischung immer noch 90% fossiler Treibstoff sein, das wird also keine Lösung sein, um die Klimaziele zu erreichen, zu denen sich Österreich vertraglich verpflichtet hat. Es ist: ein Tropfen auf den heißen Stein. Jedenfalls kann die Angst ausgeräumt werden, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...