Brüssel, 11. Oktober (AFP) - Die Ära von der Leyens an der Spitze der EU-Kommission ist schon ein Desaster, bevor sie begonnen hat: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Kandidatin Sylvie Goulard nicht durchgebracht - obwohl sie gar nicht seine Favoritin gewesen sein soll. Das EU-Parlament hatte am Donnerstag oulard endgültig durchfallen lassen. Die frühere Verteidigungsministerin war von den Abgeordneten abgelehnt worden, weil gegen sie in Frankreich und bei der EU Untersuchungen wegen einer Affäre um Scheinbeschäftigung laufen. Zudem stieß ein hoch dotierter Beratervertrag mit ...

