Unter dem Motto »Chancen des Wandels anpacken. Gemeinsam.« trafen sich über 100 Hekatron-Partner im unterfränkischen Bad Brückenau. Alle Vorträge kreisten dabei um die Frage, wie sich die Digitalisierung gemeinsam, partnerschaftlich und vertrauensvoll vorantreiben lässt. Hekatron stellte dabei mit der neuen digitalen Serviceplattform für Errichter »Mein HPlus Service-Portal« ein Angebot vor, das die Partner bei der Digitalisierung unterstützt.

Digitaler Wandel erfordert engere Zusammenarbeit

»Digitale Innovationen und Geschäftsmodelle werden unsere Arbeit in den kommenden Jahren radikal verändern«, davon zeigte sich Christian Rudolph in seiner Eröffnungsrede sicher. Der Gesamtvertriebsleiter bei Hekatron Brandschutz, der seit diesem Jahr die Schirmherrschaft über das Partnerforum trägt, kann zwar über volle Auftragsbücher bei den Errichtern berichten. Er warnte jedoch: »Produkte, Märkte oder der Zugang zum Kunden - all das wird neu verteilt werden. Der Wettbewerbsdruck steigt schon jetzt spürbar.« Eine Entwicklung, die nicht ohne Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Hekatron Brandschutz und seinen Partnern bleibt. »Wir müssen uns noch stärker vernetzen und noch enger zusammenarbeiten«, so sein Fazit.

Geschäftsführer Peter Ohmberger dankte den Partnern von Hekatron Brandschutz für ihre Loyalität und Treue, für die produktive Zusammenarbeit und für die gemeinsam erzielten Erfolge: »Wir können alle sehr stolz auf das Erreichte sein, nehmen diesen mit Ihnen gemeinsam erzielten Erfolg aber auch mit der nötigen Demut und Dankbarkeit zur Kenntnis.« Denn sich auf den erarbeiteten Lorbeeren auszuruhen, wäre ein Fehler: »Wenn man Erfolg hat, ist die Gefahr groß, selbstgefällig zu werden. Mit der Konsequenz, dass das Erreichte nur noch verwaltet und nicht mehr ausgebaut wird.«

Klares Bekenntnis zum Partnermodell

Daher gab Peter Ohmberger ein klares Bekenntnis zum Partnervertrieb, zu einer gemeinsamen Skizzierung der Zukunft und zum weiteren Erhalt des Kompetenzvorsprungs: »Wir verstehen Partnergeschäft, seit über 55 Jahren machen wir nichts anderes. Wir sind die Experten im anlagentechnischen Brandschutz, es gibt keine zweite Firma in unserer Branche mit dieser Breite und Tiefe an Know-how.« Dies werde auch so bleiben. Gemeinsam soll so die »Vision 0«, »dass ...

