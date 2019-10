US-Präsident Trump steht innenpolitisch arg unter Druck und versucht jetzt in Wirtschaftsfragen zu punkten, sich hier endlich als Dealmaker zu profilieren. Und so will er jetzt eine hervorragende Lösung in Handelsstreit zwischen den USA und China präsentieren, den es ohne ihn gar nicht geben würde. Well done, Mr. President. Den Anlegern ist das aber schnurzpiepe, sie feiern heute - mal wieder - eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Bereits gestern profitierte..

Den vollständigen Artikel lesen ...