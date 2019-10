Jobs mit einem Verdienst von bis zu 450 Euro werden weniger in Deutschland. Auch unter Frauen ist die Beschäftigungsart immer weniger verbreitet.

Die Zahl der Minijobber in Deutschland geht weiter zurück. Insgesamt registrierte die bundesweit zuständige Minijob-Zentrale in Essen zum Stichtag 30. Juni im gewerblichen Bereich noch gut 6,74 Millionen Beschäftigte mit einem Verdienst von bis zu 450 Euro, wie sie am Freitag mitteilte. Das waren fast 23.000 Personen ...

