Cape Canaveral, 11. Oktober (WNM) - Eine Pegasus XL-Rakete von Northrop Grumman startete am Donnerstag um 21:59 Uhr den NASA-Satelliten Ionospheric Connection Explorer (ICON) von der Cape Canaveral Air Force Station (CCAFS), um die dynamische Zone in der Atmosphäre zu untersuchen, in der terrestrisches Wetter von unten auf Weltraumwetter von oben trifft. Der Satellit war an der Pegasus XL-Rakete befestigt, die eine Fahrt mit dem Flugzeug L-1011 Stargazer des Unternehmens ermöglichte. Sobald das Flugzeug eine Höhe von 39.000 Fuß erreicht hatte, wurde die Rakete abgeworfen und fünf Sekunden später ...

Den vollständigen Artikel lesen ...