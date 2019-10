Bei ihrer Antrittsreise im Baltikum sichert die Verteidigungsministerin Bündnistreue zu. Auch einen Zeitplan für eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben legt sie vor.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die deutschen Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2031 auf das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. "Als Land, das sehr von der Allianz profitiert hat, nimmt Deutschland sehr ernst, dass wir einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg der Nato beitragen müssen", sagte die CDU-Politikerin am Freitag bei der sicherheitspolitischen Riga-Konferenz in der lettischen Hauptstadt weiter. Der Bundesregierung sei bewusst, dass Deutschland mehr leisten müsse.

Seit 2014 gehe es beim Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttosozialprodukt (BIP) in die richtige Richtung, sagte sie. Das Ziel von 1,5 Prozent soll bis 2024 erreicht werden. In der Diskussion dürfe es aber nicht nur um Geld gehen, sagte sie. Es müssten auch Beiträge Deutschlands in Afghanistan, in Osteuropa sowie als logistische Drehscheibe der Nato gewürdigt werden.

Vor allem US-Präsident Donald Trump drängt zu deutlichen Steigerungen. Die deutschen Verteidigungsausgaben liegen nach Nato-Zahlen derzeit bei rund 47 Milliarden Euro, was einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...