In der Kalenderwoche 41 (07. bis 11. Oktober 2019) gibt die Saxony Minerals & Exploration (SME AG) den Zinskupon ihrer Debüt-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YN7A3) bekannt und legt diesen nach Rücksprache mit Investoren auf satte 7,75% p.a. fest. Die SME-Unternehmensanleihe hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und kann ab dem 17. Oktober über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt mit einer Mindestzeichnung von 1.000 Euro erworben werden.

Die ENERTRAG AG, ein auf Stromerzeugung aus Wind und anderen erneuerbaren Energien fokussiertes Unternehmen aus Brandenburg, hat eine 4,50%-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgelegt. Ab einer Mindestsumme von 3.000 Euro können sich Anleger am 15 Mio. Euro-Bond beteiligen. "Wir begreifen ENERTRAG als wichtiges und vor allem innovatives Puzzleteil bei der Umstellung der Energiewirtschaft, welches erneuerbare Energie erzeugt und alle dafür erforderlichen Dienstleistungen erbringt", sagt Gründer und Unternehmenschef Jörg Müller im ausführlichen Anleihen Finder-Interview. Die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft plant die Begebung einer neuen nachrangigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Ein öffentliches Angebot soll unmittelbar nach der Billigung des Wertpapierprospektes erfolgen. Zudem wird die Emittenten ihre 3,5%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2E4HQ1) mit einem Gesamtvolumen von 10 Mio. Euro gemäß der Anleihebedingungen vollständig zum 01.12.2019 kündigen und vorzeitig zurückzuzahlen.

Erste Tranche platziert! Die Media and Games Invest plc hat im Rahmen einer selektiven Privatplatzierung in dieser Woche ein Volumen in Höhe von 5,0 Mio. Euro ihrer neuen Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2R4KF3) platziert. Die Anleihe, deren finaler Zinskupon auf 7,00% p.a. festgelegt wurde, hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Unter anderem hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit einer Zeichnung an der Anleihen-Neuemission beteiligt. Bei weiterem Finanzierungsbedarf, etwa bei angestrebten Übernahmen, sollen laut MGI weitere Tranchen begeben werden. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand ...

