Aus- und Weiterbildung sind entscheidend für mehr Gerechtigkeit, sagt Klaus Fischer, Inhaber und Chef der Unternehmensgruppe Fischer. Damit beides gelinge, brauche es aber eine Bildungsreform - und Nachhilfe in Digitalisierung.

Der Diplom-Ingenieur Klaus Fischer (69) trat 1975 in das von seinem Vater gegründete Unternehmen ein, 1980 wurde er Gesamt-Geschäftsführer. Das Familienunternehmen mit Sitz in der baden-württembergischen Gemeinde Waldachtal, westlich von Tübingen, verkauft vor allem Befestigungssysteme, die berühmten "Fischer-Dübel", aber auch Dicht- und Klebstoffe, Innenraum-Komponenten für Autos sowie "Fischertechnik"-Spielzeug. 2018 setzte das Unternehmen mit 5200 Mitarbeitern in über 100 Ländern insgesamt 864 Millionen Euro um.

WirtschaftsWoche: Herr Fischer, lohnt sich Leistung in Deutschland? Wenn ja: Für wen? Und wenn nein: Für wen nicht?Klaus Fischer: Generell lohnt sich Leistung in Deutschland immer noch, ja. In den vergangenen beiden Generationen ging es den meisten Kindern besser als ihren Eltern. Allerdings ist die Durchlässigkeit heute schwieriger geworden. Aufstieg ist kein Automatismus mehr. Daran ist nicht nur unsere Leistungsgesellschaft Schuld. Auch die Werte haben sich verschoben. So ist Work-Life-Balance oft wichtiger als die berufliche Karriere.

Gibt es die bürgerliche Leistungsgesellschaft noch - oder hat Deutschland von Leistung auf Erfolg umgestellt, von Arbeit auf Ertrag?Ein ausgezeichnetes Bildungssystem ist der Schlüssel zu Leistungsbereitschaft und damit zu Erfolg, zu sicheren Arbeitsplätzen und somit zu Ertrag. Deutschland entfernt sich von diesem erstklassigen Bildungssystem immer weiter. Alle beneiden uns um unser duales Ausbildungssystem, vor allem die Chinesen. Aber wir tun nichts zur Förderung dieses Systems. Ein anderes Beispiel ist die Digitalisierung, von der die Zukunft unserer Wirtschaft und damit Wohlstand für alle abhängt. Die kommende Generation in den Schulen und Hochschulen wird darauf nicht vorbereitet. Das bedeutet eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland und ...

