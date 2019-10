12.10.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Grou: Der ATX legte diese Woche leicht um 1,2% zu, und performte damit etwas schwächer als die internationalen Märkte. Zykliker voestalpine schob den Index an während die Indexschwergewichte Erste Group und OMV fast auf der Stelle traten. Positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit und den Brexit-Verhandlungen trieben diese Woche die Börsen international an. An die Spitze der Wiener Kurstafel setzte sich diesmal die S Immo mit einem Plus von 5,8% Der Immokonzern ...

