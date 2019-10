Das Auf und Ab an der Börse hat sich für die Papiere von Nel ASA auch in der zurückliegenden Woche fortgesetzt: Von 0,79 Euro am Montag zum Börsenschluss ging es hinab auf bis zu 0,72 Euro am Donnerstag - ein Minus von annähernd neun Prozent. Doch die Aktie kam zurück, ging am Freitag dann bei 0,77 Euro aus dem Handel. Von ihrem zwischenzeitlichen Höchststand bei 0,88 Euro am 24. September ist Nel ASA damit allerdings noch weit entfernt. Die Aktie ist und bleibt ein von Zukunftsspekulationen getriebener ... (Achim Graf)

