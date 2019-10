Adyen Aktie | ISIN:NL0012969182 | WKN:A2JNF4 Schon am 22. August stellte sich die Chart-Situation nicht sonderlich positiv dar. In dem Artikel: "Adyen Aktie: 580 Euro stehen zur Debatte!", wurden die 580 Euro als Preisziel diskutiert. Dieses wurde am 04. Oktober dann auch erreicht. Von dort aus fand ein impulsiver Anstieg statt, welcher den Aktienkurs nun bis auf das Ausbruchsniveau zurückführte. Ob die Bullen jetzt genug Power haben um den Widerstandsbereich nachhaltig aufzulösen bleibt fraglich. ... (Andreas Opitz)

