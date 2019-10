Der Handelsstreit zwischen den USA und CHina sowie der drohende No-Deal-Brexit drücken seit Wochen die Stimmung. Positive Signale lassen Anleger nun wieder hoffen.

An den Börsen hellt sich derzeit die Stimmung auf. Nachdem der Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt die Märkte immer wieder belastet hatte gibt es jetzt neue Hoffnung. Am Freitag wurde bekannt, dass nach monatelangem Stillstand Bewegung in die Handelsgespräche zwischen den USA und China gekommen ist. US-Präsident Donald Trump verkündete eine "substanzielle Einigung" und die "Phase 1" eines angestrebten Abkommens, das den Konflikt der Wirtschaftsgiganten beenden soll. Peking zeigte sich ebenfalls optimistisch: Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua sprach von "substanziellen Fortschritten". Neue Strafzölle wurden vorerst ausgesetzt.

Ein weiteres positives Signal: Der drohende No-Deal-Brexit, der Marktteilnehmern in den vergangenen Wochen immer wieder schlechte Stimmung beschert hatte, könnte doch noch abzuwenden zu sein. Angesichts des immer näher rückenden Austrittsdatums Ende Oktober wurde der Druck auf die Europäische Union und Großbritannien immer größer, eine Lösung zu finden. Und es bewegt sich tatsächlich etwas. Das hatten viele nicht mehr für möglich gehalten.

Klar ist: Die Anleger wünschen sich keinen Brexit. Deal, Verschiebung, Neuwahlen - alles sei besser als ein Kontrollverlust, analysiert die Landesbank LBBW. Für die Profis kann twitter-technisch die Downing Street in Sachen Tiefe mit dem Oval Office nicht mithalten. Außer GetBrexitDone und LeaveOct31st komme da nicht viel. Zwar gebe Premierminister Boris Johnson weiter den harten Mann. Selbstverständlich werde er den Auftrag des Parlaments befolgen und einen Hard Brexit abwenden oder alternativ "lieber tot im Graben liegen, als eine Fristverlängerung beantragen". Doch die beiden Seiten kommen sich offenbar tatsächlich näher.

Erste Andeutungen hatte nach monatelangen, festgefahrenen Gesprächen bereits der irische Ministerpräsident Leo Varadkar nach einer Unterredung mit Johnson am Donnerstag gemacht und sich optimistisch gezeigt, dass eine Vereinbarung noch vor Ende Oktober möglich ist. Nun haben die EU-Staaten ihren Verhandlungsführer Michel Barnier Diplomaten zufolge für eine weitere Runde intensiver und geheimer Gespräche über ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien ermächtigt. Er kam am Freitag mit dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay zu neuen Beratungen zusammen.

"Er ist in einem Tunnel mit einem sehr kleinen Licht am Ende", sagte einer der Diplomaten am Freitag laut Nachrichtenagentur Reuters. Entscheidend bei den Gesprächen bleibt die künftige Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Die EU will eine harte Grenze verhindern, um ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts zu vermeiden.

Die LBBW geht weiterhin davon aus, dass "letztlich eine Verschiebung des Austrittsdatums ...

