Ausländische Internetkonzerne beherrschen die digitale Welt und gefährden so Deutschlands technologische Souveränität. Die Regierung will für mehr Unabhängigkeit sorgen. Aber dafür könnte es schon zu spät sein.

Zwei Szenen, die nur auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben: Die eine handelt von einer mächtigen Frau, die andere von einem nicht ganz so bekannten Mann. Beide sind sie in der CDU, doch darum geht es hier nicht. Es geht um Wichtigeres. Darum, was die Welt in Zukunft zusammenhält. Wer sie beherrscht. Wer handelt - und wer behandelt wird.

Ausnahmsweise der Mann zuerst. Thomas Jarzombek hat vor wenigen Tagen nachts ein Video angesehen, einen Vortrag des deutschen Entwicklers Hartmut Neven. Die Aufzeichnung ist gut drei Jahre alt, aber nun ist sie brennend aktuell. Ende September kam heraus, dass es Google gelungen ist, einen Quantencomputer zu entwickeln. Deshalb will Jarzombek nun wissen, wie Neven, der das Künstliche-Intelligenz-Labor des Konzerns leitet, damals erklärte, warum Google einen solchen Superrechner baut.

Nachtschichten wie diese gehören zu Jarzombeks Jobbeschreibung. Der CDU-Abgeordnete hat selbst einen IT-Dienstleister gegründet. Mittlerweile ist er Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft. Er sollte umreißen, was es heißt, wenn Unternehmen wie Google Zukunftstechniken besetzen.

Wenige Wochen vorher, im September, besucht Angela Merkel China. Auf höchster Ebene damals mit dabei: Nokias indischer Chef Rajeev Suri. Wann hat die Kanzlerin jemals zuvor auf diesem Top-Parkett den CEO eines ausländischen Unternehmens hinzugezogen? Doch mit business as usual, das ahnt Merkel wohl, kommt man nicht mehr weit. Also gibt sie die Handelsreisende für Europas 5G-Ausrüster aus Finnland. Der Zugang zum chinesischen Markt ist von größter Bedeutung, um mit der internationalen Konkurrenz mithalten zu können.Zwei Begebenheiten, ein Thema: digitale - und technologische - Souveränität.Schon heute dominieren wenige Anbieter die Digitaltechnik - Google, Amazon und Facebook, dazu auch immer stärker chinesische Unternehmen. Sie beschäftigen die besten Forscher und verfügen über die führende Infrastruktur. Deutschland und anderen europäischen Ländern dagegen bleibt meist nur die Rolle der Nutzer, abhängig von den mächtigen Digitalkonzernen. Sie drohen ihre digitale Selbstbestimmung zu verlieren. Bislang versuchen sie, ihre Souveränität vor allem nur dadurch zu erhalten, dass sie die US-Technikkonzerne regulieren.

Dass das allein nicht ausreicht, hat die Bundesregierung mittlerweile erkannt. Für die kommende EU-Kommission solle die digitale Souveränität Europas ein wichtiges Ziel sein, forderte Kanzlerin Angela Merkel jüngst auch bei einer Digitalkonferenz. In Brüssel fühlt man sich längst auf der Höhe der Zeit. Froh sei man über den Berliner Erkenntnisgewinn, "es hat allerdings lange gedauert", sagt ein hoher EU-Beamter.

Es geht künftig um technologische Autonomie ebenso wie um (Cyber-)Sicherheit sowie um die Frage, wie deutsche Unternehmen wachsen und sich auch auf einem digitalen Weltmarkt gegen Rivalen behaupten können. Gegen Konkurrenten wie die US-Technikkonzerne, aber auch wie der chinesische Netzwerkausrüster Huawei, der sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Marktführer entwickelt hat.Gerade erst hat die EU-Kommission eine sehr deutliche Risikoanalyse in Bezug auf die Netze für den Mobilfunkstandard 5G veröffentlicht. Der Bericht hebt besonders die "Abhängigkeit von Drittanbietern" hervor, die Sorge vor einer "Monokultur" - gemeint, wenn auch nicht ausdrücklich genannt, ist Huawei. Die Herausforderungen sind also bekannt, die Lösungen noch vage.

Infrastruktur

Um Abhängigkeiten künftig zu verringern, will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf dem Digital-Gipfel der Regierung Ende Oktober ein neues Prestigeprojekt vorstellen. Einen Namen hat es schon: Gaia-X. Das klingt zumindest mythologisch-futuristisch.

Altmaiers Digitalbeauftragter Jarzombek beschreibt das Projekt als "Plattform, ein Set von Schnittstellen, das bestehende Angebote vernetzt und es Dritten ermöglicht, sich daran zu beteiligen". Ziel ist eine europäische Infrastruktur, um Daten zu speichern und auszuwerten. Als Alternative zu Amazon und Google, die mit ihrem Cloud-Angebot bisher den Markt dominieren.

Dahinter steht die Erkenntnis, dass eine lange gehegte Hoffnung sich als falsch erwiesen hat: Die Karten werden nicht neu gemischt, wenn es um Maschinendaten geht. Nun zeigt sich: Die Konzerne, die bereits die meisten Konsumentendaten gesammelt haben, verfügen mittlerweile über so ausgefeilte ...

