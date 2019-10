Die Elektroscooter deutscher Start-ups sind Teil einer neuen Rollerbewegung in Europa. Doch die Hersteller verzweifeln an der harten Konkurrenz und den knappen Margen - und rufen nun nach staatlicher Hilfe.

Pascal Blum wirkt etwas erschöpft. Der Chef von Unu - graues T-Shirt, dunkle Jeans - hat drei Workshoptage hinter sich. An der Wand hinter ihm hängt eine Tafel voller Kreise und wilder Formeln. Das Gekritzel diente als Kulisse für ein Werbevideo von Vodafone. Der Mobilfunker rüstet die neuen Unu-Roller mit Simkarten aus - für GPS-Ortung und Webanbindung. Künftig kann so jeder Nutzer seinen Scooter mit Freunden, Nachbarn und Kollegen teilen. Blum sagt, er wolle "die Mobilität in Städten verändern" - und lächelt matt.

Unu ist ein Hidden Champion unter den Gründern im Verkehrssektor - und Teil einer neuen Rollerbewegung in Europa. Hersteller aus Deutschland, Schweden, Italien und Spanien beherrschen den Markt für batteriebetriebene Zweiräder, die 50 km/h erreichen und sich flink durch die Metropolen-Staus winden. Viele setzen auch auf Sharingdienste, die Roller für 20 bis 30 Cent pro Minute vermieten. Die noch kleinen Unternehmen, sie könnten die großen Gewinner der transformierten Mobilität in den Städten sein.

Doch zumindest die Revolution auf der Straße, die der Hersteller Unu verspricht, lässt vorerst auf sich warten. Das 2013 gegründete Start-up wollte im August sein neues Modell auf den Markt bringen.: Es ist robuster, ...

