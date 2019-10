Die Sackler-Familie hat Milliarden mit dem Purdue-Konzern verdient. Die Familie ist in den USA zu einem Symbol dafür geworden, was schieflaufen kann. Mittlerweile werden sogar ihre Spenden abgelehnt.

Richard Sackler will nicht hier sein. Der heute 74jährige sitzt in einem Anwaltsbüro in Louisville, Kentucky, hinter ihm eine Wand voller Gesetzesbücher, vor ihm ein Kaffebecher aus Pappe. Sackler hat die Mundwinkel nach unten verzogen, der teure Anzug schlackert um seine Arme, seine Stimme klingt rau und belegt.

Es ist ein rund vier Jahre altes Video, dass Sackler so zeigt. Damals wurde der Pharmamilliardär wegen der Rolle seiner Familie und seines Unternehmens in der Opiate-Krise vernommen, die weite Teile der Vereinigten Staaten seit Jahren in ihren Fängen hält. Die Zahl der Medikamentenabhängigen schoss zeitweise rapide in die Höhe, riss vor allem in wirtschaftlich abgehängten Regionen ganze Gemeinden auseinander. Bald suchte die Öffentlichkeit nach Verantwortlichen. In der Sackler-Familie wurde sie fündig.

Lange galt der Sackler-Clan als Teil des angesehenen amerikanischen Geldadels. Bereits in den 1950er-Jahren kaufte die Familie das Pharmaunternehmen Purdue und baute es zu einem Giganten in der Medikamentenherstellung aus. In den folgenden Jahrzehnten verdienten die neuen Eigentümer Milliarden und stiegen so innerhalb der US-High-Society auf.

Durch eine großzügige Spendenpolitik vergrößerte die Familie ihr Ansehen noch. Vor allem kulturelle Einrichtungen profitierten vom Sackler-Geld. Das New Yorker Metropolitan verfügt ebenso über einen Sackler-Flügel wie das Pariser Louvre. Auch das Jüdische Museum in Berlin, die Londoner National Gallery oder ...

