Die Alphabet-Aktie konnte sich am Freitag zunächst weiter von der 50-Tagelinie absetzten und in der Spitze bis auf 1.228.75 US-Dollar ansteigen. Bedenklich muss die Bullen allerdings das stimmen, was nach diesem Hoch geschah. Der Kurs der Aktie fiel wieder zurück und notierte zum Handelsende mit 1.215,71 US-Dollar nicht nur unterhalb des Tageshochs, sondern auch unterhalb des Eröffnungskurses vom Freitag. Noch können sich die Bullen mit dem Gedanken trösten, dass der Abverkauf nach dem Tageshoch ... (Dr. Bernd Heim)

