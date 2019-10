Dank des guten Verlaufs der Gespräche im Handelsstreit zwischen China und den USA konnte auch die Daimler-Aktie den Handel am Freitag sehr schwungvoll beenden. Der Kurs verabschiedete sich auf dem Niveau von 47,06 Euro und damit fast auf Tageshoch aus dem Handel. Obwohl damit zu rechnen ist, dass die Bullen in den nächsten Tagen am Ruder verbleiben werden, ist das Aufwärtspotential zunächst begrenzt, denn es ist nicht damit zu rechnen, dass das Hoch vom 13. September bei 48,71 Euro gleich im ersten ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...