Seit die Nestlé-Aktie am 6. September auf ein neues Jahreshoch bei 103,46 Euro ansteigen konnte, bestimmt eine ausgedehnte Korrektur das Bild. Erfreulich aus Sicht der Bullen ist, dass diese Konsolidierung eher über die Zeit als über den Preis vollzogen wird. Auch dass die 50-Tagelinie bei 97,17 Euro bislang nicht nachhaltig unterschritten wurde, spielt den Käufern in die Karten. Allerdings ist an dieser Stelle nach den Kursverlusten der letzten Tage wieder etwas mehr Vorsicht geboten. Der EMA50 ... (Dr. Bernd Heim)

