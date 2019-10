Das Libra-Projekt bekommt zunehmend Gegenwind. Partner und Politiker gehen auf Abstand, Ökonomen äußern Zweifel. Notenbanker planen eine staatliche Antwort.

David Marcus lässt sich nicht so schnell vom Kurs abbringen. Der Mitgründer von Facebooks Kryptowährung Libra hat für diesen Montag ein großes Treffen in Genf angesetzt. Die Mitglieder der sogenannten Libra Association sollen zusammenkommen, um ihre Satzung zu ratifizieren, einen verantwortlichen Managing Director zu ernennen und damit offiziell die Arbeit aufzunehmen.

Libra wurde zwar im Wesentlichen vom sozialen Netzwerk Facebook und dessen Gründer Mark Zuckerberg konzipiert. Von Anfang an stand dahinter jedoch die Idee, die digitale Währung einer breiten Gruppe an Mitgliedern zu öffnen, die dann auch ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung haben sollen.

Doch von Feierstimmung ist bei Facebook und seinen Partnern wenig zu spüren. Anfang Oktober sprang Libra-Mitglied Paypal ab und damit ausgerechnet Marcus' ehemaliger Arbeitgeber. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Produktchef der Libra Association, Simon Morris, bereits seit August nicht mehr für den Schweizer Verein arbeitet.

Und am Freitag musste das Projekt den bisher größten Rückschlag verkraften: Der Zahlungsdienstleister Stripe, die Kreditkartenunternehmen Mastercard und Visa sowie der Marktplatz Ebay haben ihren Rückzug angekündigt. Facebook-Manager Marcus, der die Kryptosparte des Tech-Konzerns leitet, erklärte prompt auf Twitter, der Druck auf Visa und Mastercard "war riesig, und das ist noch untertrieben".

Die Unternehmen bräuchten Klarheit von den Regulierern, bevor sie Libra offiziell unterstützen könnten. Marcus warnte davor, Libra abzuschreiben. "Auf kurze Sicht sind das natürlich keine guten Nachrichten, aber es ist auf eine Art auch befreiend", spricht er sich Mut zu. Inzwischen ist es offensichtlich: Facebook steht mit seinen Kryptoplänen unter steigendem Druck von Regulierern und Notenbanken aus der ganzen Welt.

So warnte die Bank of England am Mittwoch, dass sich Libra auf strenge Regulierungsvorschriften einstellen müsse, da die digitale Währung das Potenzial habe, "systemisch relevant" zu sein, also die Stabilität des Finanzsystems gefährden könnte. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat an die Libra Association einen umfassenden Fragenkatalog geschickt.

Dieser ist noch geheim, enthält nach Informationen des Handelsblatts aber unter anderem Fragen zur Ausgestaltung von Vertragsbeziehungen und zur geplanten technischen Funktionsweise. Die Antworten werden derzeit vom Bundesfinanzministerium geprüft, dessen Chef Olaf Scholz (SPD) in den vergangenen Wochen mehrfach vor Libra gewarnt hat. Den Facebook-Plan sehe er "sehr, sehr kritisch". "Ein Kernelement der staatlichen Souveränität ist die Herausgabe einer Währung, wir werden sie nicht Privatunternehmen überlassen", so Scholz.

Aber auch US-Politiker gehen streng mit Facebook ins Gericht. So bemängeln die demokratischen Senatoren Sherrod Brown und Brian Schatz, dass der Konzern zentrale Fragen, etwa wie Geldwäsche und Terrorfinanzierung verhindert werden sollen, noch nicht beantwortet hat. Facebook habe noch nicht gezeigt, "dass es diese Risiken ernst nimmt".

Der Versuch der Senatoren, weitere Libra-Mitglieder zum Absprung zu bewegen, hat bereits gefruchtet: Brown und Schatz hatten einen offenen Brief an die Chefs von Visa, Mastercard und Stripe geschrieben. Sollten die Firmen nicht Abstand von Libra nehmen, dann "müssen Sie mit strengeren Überprüfungen von Regulierungsbehörden rechnen, nicht nur in Bezug auf Libra, sondern für alle Zahlungen", heißt es darin.

Die scharfe Warnung zeigte Erfolg, die Kreditkartenunternehmen und der Zahlungsdienstleister sind ausgestiegen. Sie sind für ihr Kerngeschäft auf ein gutes Verhältnis zu den Regulierern angewiesen und wollen dieses nicht gefährden. Wie alle Mitglieder der Libra Association hatten sie bislang lediglich eine Absichtserklärung unterschrieben und die Teilnahmegebühr von zehn Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...