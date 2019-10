Protektionismus, Nationalismus und eine schwächelnde Weltkonjunktur erschweren Deutschlands Weltmarktführern das Auslandsgeschäft. Doch die Unternehmen reagieren offensiv.

Jan Stefan Roell ist in schlechter Stimmung, als er seinen iranischen Geschäftspartner anruft. Es ist ein unangenehmes Telefonat; der Vorstandsvorsitzende des Prüfmaschinenherstellers ZwickRoell muss eine gut funktionierende Geschäftsbeziehung beenden. US-Präsident Donald Trump hat die Sanktionen gegen Iran verschärft und droht, das Amerika-geschäft ausländischer Unternehmen zu unterbinden, die Geschäfte mit dem Land pflegen. "Ich empfinde das als eine Art -Erpressung", schimpft Roell im Rückblick. Er entschuldigt sich bei seinem Geschäftspartner und Freund, er habe "als kleiner Mittelständler keine Wahl". In den USA erzielt das Ulmer Unternehmen zehn Mal mehr Umsatz als in Iran. Wie sehr das Irangeschäft von der politischen Großwetterlage abhängt, erfuhr Roell bereits im Jahr 2017. Damals erhielt der Unternehmer eine Mail von der US-Nichtregierungsorganisation United Against Nuclear Iran. In dem Schreiben hieß es: "Umsichtigen Unternehmen sollte klar sein, dass Geschäftsmöglichkeiten im Iran nicht das Risiko wert sind." Eine versteckte Warnung. Weitere Mails mit ähnlichem Inhalt folgten.

Was also blieb Roell übrig? Der 64-Jährige muss seine 1600 Beschäftigten, sein 160 Jahre altes Unternehmen schützen, will er Weltmarktführer für Prüfmaschinen bleiben. Mit den Produkten der Firma aus dem schwäbischen Ulm können Unternehmen feststellen, ob Lebensmittel korrekt verpackt oder Rohrverbindungen dicht sind. Die Maschinen von ZwickRoell kommen in rund 20 Branchen zum Einsatz. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 237 Millionen Euro.

Das erste Halbjahr 2019 lief "nicht besonders gut", sagt Roell, die Zahlen liegen nur knapp über Vorjahr. Der Handelsstreit zwischen den USA und China habe seine Kunden verunsichert; sie hielten sich mit Investitionen zurück. Nur zu deutlich spürt das Unternehmen die Probleme der Automobilindustrie. Hinzu kommt die Unsicherheit wegen des Brexits. Roell hat ein Werk auf der Insel, produziert dort Materialprüfmaschinen, insbesondere Härteprüfer und digitale Regler. Er müsste bei einem ungeordneten Brexit damit rechnen, dass ein Wettbewerber, der vor Ort deutlich mehr produziert, seinen Marktanteil zulasten Roells ausweitet.

Doch Lamentieren ist Roells Sache nicht, er verfolgt eine Vorwärtsstrategie. Bisher stammen 85 Prozent der Produktion aus Deutschland; jetzt forciert das Unternehmen seine Präsenz auf den Auslandsmärkten, um aktuelle und potenzielle Zollmauern zu umgehen. ZwickRoell will seine Werke in China und Großbritannien erweitern, in den USA ein neues Werk aufbauen. Die ausländischen Standorte sollen auch dazu beitragen, dass das Unternehmen als Teil der lokalen Wertschöpfung und als Anbieter von Arbeitsplätzen wahrgenommen wird: "Chinesische Kunden wollen, dass wir auch in China Produkte entwickeln und produzieren", sagt Roell. Hinzu kommt, dass sich das Wechselkursrisiko durch Beschaffung und Absatz vor Ort reduzieren lässt.

Der Protektionismus bleibt

Die Strategie- und Steuerungsprobleme des Weltmarktführers ZwickRoell teilen derzeit viele Unternehmen in Deutschland - und sie alle müssen sich auf Zeiten weiterer Unruhe einstellen. Für Experten wie Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), markiert die derzeitige Protektionismuswelle "eine strukturelle Verschiebung im Welthandel, die über viele Jahre anhalten dürfte". Die Architektur des Welthandels werde nach der Ära Donald Trump nicht mehr so sein wie früher. "Die zentralen Treiber des Handelsstreits sind geostrategischer Natur, sie verschwinden nicht von heute auf morgen", prognostiziert Felbermayr. Der Ökonom ist sich sicher: "Der Machtkampf zwischen den USA und China wird uns in den kommenden 20 Jahren begleiten."

US-Ökonomen wie Dani Rodrik von der Harvard University führen diese Entwicklung unter anderem auf den Globalisierungsschub zwischen 1990 und 2008 zurück, in dem sich die Welt rasend schnell vernetzte und dabei auch Verlierer produzierte. "Der Appetit auf weitere Liberalisierungen ist daher sehr gering. Der Welt steht eine längere Globalisierungspause bevor", meint Felbermayr. Nicht erst seit der Amtsübernahme von Trump wächst der internationale Handel mit Gütern und Dienstleistungen langsamer als das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP). In den Dekaden zuvor war es genau anders herum, der Handelswert in Prozent des BIPs stieg von knapp 25 Prozent (1960) auf rund 60 Prozent vor der Finanzkrise. Die Commerzbank analysiert nüchtern: "Während jahrzehntelang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...