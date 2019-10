Die Aramidkurzfaserpulpe in den Rhenogran P91-40-Typen zeigen eine herausragende Verstärkerleistung. Sie erhöhen Dimensionsstabilität und Lebensdauer der damit gefertigten Endprodukte", erläutert Dr. Benjamin Bechem, Leiter des globalen Marketings für Technische Gummiwaren im Geschäftsbereich Rhein Chemie (RCH) von Lanxess. Bisher sind bereits Masterbatche in Naturkautschuk- , EPDM-, NBR- und CR-Matrix erhältlich. Diese können auch in IR, BR, SBR und HNBR verwendet werden und sind somit fast universell einsetzbar. Die letzten Lücken schließen neue, in Silikonkautschuk (QR-Typ) und Fluorkautschuk (FKM-Typ) vordispergierte Additive. "Als nächsten Schritt planen wir, derartige Masterbatches auch für den Einsatz jenseits des Kautschuks zu entwickeln, etwa für thermoplastische Polymere", ergänzt Bechem.

Kurzfaserverstärkung für viele Anwendungen

Rhenogran P91-40/QR eignet sich insbesondere zur Herstellung von hoch temperaturbeständigen und zugleich langlebigen, abriebfesten Silikonartikeln, etwa Dichtringen oder Dichtlippen. Gerade bei hoher Temperaturbeanspruchung bildet die Silikonmatrix mit den aromatischen ...

