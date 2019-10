IRW-PRESS: Halo Labs Inc.: Halo kündigt den Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung über CAD $3 Millionen an, die aufgrund der gestiegenen Nachfrage und des Abschlusses der Übernahme von Cannpos Services Corp. auf CAD $4 Millionen erhöht werden soll

Toronto, Ontario - 11. Oktober 2019 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die Pressemitteilung vom 7. Oktober 2019 (die Pressemitteilung vom 7. Oktober) die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Halo-Stammaktien zu einem Preis von CAD $0,31 pro Aktie für einen Bruttoerlös von CAD $3 Mio. (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat. Aufgrund des steigenden Investoreninteresses geht das Unternehmen davon aus, dass die Privatplatzierung innerhalb der nächsten Woche um mindestens CAD $1 Million erhöht wird. Das Unternehmen wird eine nachfolgende Pressemitteilung veröffentlichen, um den Abschluss weiterer Tranchen der Privatplatzierung bekannt zu geben.

Halo freut sich auch, den Abschluss der Übernahme aller Stammaktien der Cannpos Services Corp. (Cannpos) bekannt zu geben, gemäß der am 5. Oktober 2019 abgeschlossenen und am 11. Oktober 2019 geänderten endgültigen Vereinbarung (die Vereinbarung) für CAD $ 4,88 Mio. in Halo-Stammaktien zu einem angenommenen Preis von CAD $0,26 pro Aktie (die Übernahme), wie bereits in der Pressemitteilung vom 7. Oktober veröffentlicht.

Cannpos ist ein Softwareunternehmen, das eine Anwendung entwickelt, um die Einschränkungen des Kundenflusses zu verringern, denen Apotheken zurzeit ausgesetzt sind. Vorbehaltlich der staatlichen und lokalen Vorschriften wird die Anwendung, sobald sie voll funktionsfähig ist, es Kunden ermöglichen, elektronisch mit Apotheken zu interagieren, wodurch die Wartezeiten verkürzt und das Kundenerlebnis verbessert wird. Apotheken können die Anwendung auch nutzen, um über Spezialitäten im Laden zu informieren, bestimmte Produkte zu bewerben und das Kaufverhalten der Kunden nachzuverfolgen. Die Nachverfolgungsfunktionen der Anwendung werden es Apotheken und Halo ermöglichen, geschäftliche Informationen über Endkunden in Übereinstimmung mit Datenschutzgesetzen zu erfassen. Die Anwendung wurde für die Verwendung auf einem Smartphone oder Tablett konzipiert wird nach den Tests und der Fertigstellung für die private Nutzung verfügbar sein. Halo beabsichtigt, die Anwendung in DispensaryTrack umzubenennen und sie seinen Einzelhandelspartnern gegen eine laufende monatliche Servicegebühr anzubieten.

Die Privatplatzierung

Im Zuge der Privatplatzierung emittierte Halo insgesamt 9.677.420 Stammaktien zu einem Preis von CAD $0,31 pro Aktie für einen Gesamtbruttoerlös von CAD $3 Mio. Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Halo-Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Halo beabsichtigt, die Einnahmen aus der Privatplatzierung zu verwenden, um die Entwicklung und Bereitstellung von DispensaryTrack abzuschließen und seine Expansionsbestrebungen in Kalifornien fortzusetzen, einschließlich der Aufstockung seines Direktvertriebspersonals und seines Produktangebots sowie der Steigerung seiner Produktionskapazität in Cathedral City.

Die Übernahme

Die Übernahme wurde durch eine dreigliedrige Fusion (die Fusion) vollzogen, bei der Halo über eine neue hundertprozentige Tochtergesellschaft (Halo DispensaryTrack Software Inc.) 100% der ausstehenden Stammaktien von Cannpos von seinen Aktionären im Austausch gegen 18.785.714 Halo-Stammaktien (und nicht 18.035.714 Halo-Stammaktien und 1.250.000 Performance-Warrants, wie zuvor in der Pressemitteilung vom 7. Oktober veröffentlicht) übernommen hat. Im Zusammenhang mit der Vereinbarung schlossen zwei Cannposaktionäre Beratungsverträge (die Beratungsverträge) mit dem aus der Fusion entstandenen Unternehmen (Amalco). Als Gegenleistung im Rahmen der Beratungsverträge hat Halo 1.250.000 Performance Share Units (die Performance Share Units) ausgegeben, die in 1.250.000 Halo-Stammaktien umgewandelt werden können und einer Sperrfrist unterliegen. Die Performance Share Units werden erst dann ausübbar und konvertierbar, wenn die Anwendung am oder vor dem 11. Oktober 2020 speziell auf die von Halo festgelegten Spezifikationen angepasst und fertiggestellt wurde. Die von Halo im Zusammenhang mit der Übernahme ausgegebenen Stammaktien unterliegen bestimmten Verkaufsbeschränkungen.

Halo hat die Zustimmung von Neo Exchange Inc. für die Übernahme und die Privatplatzierung erhalten, einschließlich der Performance Share Units, die im Rahmen der Beraterverträge ausgegeben werden können.

ÜBER HALO

Halo ist ein Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der Cannabisbranche. Halo ist ein weltweit führender Anbieter von Cannabisöl und -konzentraten, der seit seiner Gründung über 4,5 Millionen Gramm Öl und Konzentrate produziert hat. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, und setzt verschiedenste selbst entwickelte Verfahren und Produkte ein. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. The Company is currently operating in California and Oregon, as well as in Nevada with our partner Just Quality, LLC, and in Lesotho with the Bophelo strategic partnership. Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht wurden.

KONTAKTDATEN

Halo Labs

Investor Relations

info@halocanna.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über die Entwicklung und den Einsatz von DispensaryTrack, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und die Erhöhung der Privatplatzierung beinhalten.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

