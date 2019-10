Mit einem 75-Punkte-Programm will die Schwesterpartei der CDU zur "Volkspartei des 21. Jahrhunderts" mutieren. Vor der Partei liegt viel Arbeit.

Mit einem 75-Punkte-Programm will die CSU moderner, jünger und weiblicher und zugleich zur führenden Digitalpartei in Deutschland werden. Das geht aus dem Leitantrag der Parteispitze für den Parteitag am kommenden Freitag und Samstag hervor. "75 Punkte sollen die CSU zur Volkspartei des 21. Jahrhunderts machen. Wir wollen den Mythos der Volkspartei CSU erneuern und zeigen, dass die Idee der Volkspartei Zukunft hat", heißt es in dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. An diesem Montag soll zunächst der CSU-Vorstand das Papier diskutieren und beschließen.

Inhaltlich will sich die CSU stärker um die Themen kümmern, die Jüngere bewegen: "Die junge Generation macht die großen Themen unserer Zeit - wie den Klimaschutz - zu ihren Themen. Und so wollen ...

