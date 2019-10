Ekotechnika AG übernimmt weitere Vertriebsgebiete von John Deere in Russland DGAP-Ad-hoc: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Vertrag/Expansion Ekotechnika AG übernimmt weitere Vertriebsgebiete von John Deere in Russland 14.10.2019 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ekotechnika AG übernimmt weitere Vertriebsgebiete von John Deere in Russland Zusätzliches Umsatzpotential von 25 bis 35 Mio. Euro Walldorf, 14. Oktober 2019 - Die Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234), deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der EkoNiva-Technika Gruppe, erweitert ihr Geschäftsgebiet und übernimmt weitere Vertriebsregionen des global agierenden Landtechnikherstellers John Deere in Russland. Dies wurde heute vom Vorstand der Ekotechnika AG beschlossen. Die Vereinbarung mit John Deere tritt ab 1. November 2019 in Kraft. Bei den Gebieten handelt es sich um die Regionen Altai und Omsk in Sibirien sowie Archangelsk, Karelien, das Leningrader Gebiet, Pskov, St. Petersburg, Veliki Novgorod sowie Vologda im Nordwesten Russlands. Die Gebiete formen zwei weitere große Vertriebsregionen für Ekotechnika, die beide jeweils an bestehende Regionen anschließen, darunter mit dem Altai, die nach Krasnodar landwirtschaftlich zweitwichtigste Region Russlands. Damit umfasst das Geschäftsgebiet der EkoNiva Technika Gruppe insgesamt fünf große Regionen in Russland. Das Management geht von einem zusätzlichen Umsatzpotential der neuen Gebiete von 25 bis 35 Mio. Euro aus (Gesamtumsatz 2017/18: 164 Mio. Euro). Kontakt Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3 58 59 60 // E: info@ekotechnika.de// www.ekotechnika.de Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekotechnika.de 14.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekotechnika AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60 E-Mail: info@ekotechnika.de Internet: www.ekotechnika.de ISIN: DE000A161234 WKN: A1R1A1 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 889423 Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service 889423 14.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A161234 AXC0041 2019-10-14/08:01