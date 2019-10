Mit der seit Juni zweitstärksten Emissionswoche (EUR 38 Mrd.) war auch am Freitag eine durchaus rege Emissionstätigkeit zu verzeichnen. Einerseits Nexi Capital, die eine ursprünglich als Dualtranche-Emission geplante Anleihe im Volumen von EUR 825 Mio. auf die fünfjährige Laufzeit bei einer Rendite von 1,75 % (erwartete Ratings: Ba3/BB-/ BB) beschränkte. Die ersten Preisindikationen hierfür wurden zuvor im Bereich von 2 % (5NCL) und 2,5 % (8NCL) veröffentlicht. Andererseits OCI N.V., die das Volumen der beiden EUR/USD Tranchen (5NC2, erwartete Ratings: Ba3/BB/BB) um EUR 200 Mio. (in Summe EUR 700 Mio.) und USD 100 Mio. (in Summe USD 600 Mio.) erhöhte. Die EUR Tranche wurde bei einer Rendite von 3,125 % emittiert, nachdem der Buchbildungsprozess bei ...

