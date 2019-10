Weitergegangen ist die Erholungsrally an den europäischen Börsen zum Wochenausklang, die anhaltende Hoffnung auf Lösungen im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt und in dem Hin und Her bezüglich des Brexits bescherte am Freitag deutliche Zuwächse, der EuroStoxx 500 konnte um stolze 2,2% zulegen was auf Wochensicht ein Plus von 3,2% bedeutete, die Pariser Börse beendete den Tag mit einem Aufschlag von 1,7%, in London gab es im Vergleich dazu ein lediglich bescheidenes Plus von 0,8%. Am besten performte aber die die Börse in Deutschland, der DAX erreichte einen Zuwachs von 2,9% was ein Plus für die Woche von 4,2% bedeutete. US-Präsident Donald Trump hatte sich bereits am Donnerstag positiv über den Verlauf der Gespräche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...