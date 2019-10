++ Industrieproduktion der Türkei dürfte im August zurückgehen ++ Handelsbilanzdefizit aus Polen sollte sich im August erhöhen ++ Feiertage in Kanada und Japan ++ 09:00 Uhr | Türkei | Industrieproduktion (August): Die Türkei zieht aufgrund seiner Offensive in Syrien in letzter Zeit verstärkt Aufmerksamkeit auf sich. Daher könnten die Daten zur Industrieproduktion möglicherweise keinen großen Einfluss auf die TRY-Bewertung haben. Der Marktkonsens erwartet einen Rückgang von 0,7% im Jahresvergleich. ...

