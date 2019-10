Ankara, 14. Oktober (Reuters) - Die türkische Lira hat am Montag nur geringfügig um 0,6% nachgegeben, nachdem der US-Präsident Donald Trump vor "starken" Sanktionen für die Offensive des Landes in Syrien gewarnt hatte. Dies war eine verhaltene Reaktion, die laut Analysten Zweifel am Vorgehen des Weißen Hauses widerspiegelte. Die Lira ist gegenüber dem US-Dollar auf 5,9205 gesunken, auf dem Weg zu ihrem schwächsten Schluss seit Mai, nachdem sie letzte Woche bei 5,885 geendet hatte. Die Währung, die im vergangenen Jahr unter einer Krise litt, die die türkische Wirtschaft in eine Rezession stürzte, ...

