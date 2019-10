++ Kritische Streitpunkte bleiben ungeklärt ++ EZB-Ratsmitglieder uneinig bei Geldpolitik ++ DE30 am Montag mit leichter Abwärtstendenz ++Weltweite Aktienmärkte erlebten am Freitag nach der Ankündigung eines Teil-Abkommens zwischen den USA und China eine Rallye. US-Präsident Donald Trump kündigte "Phase eins" eines Deals an, der den Schutz des geistigen Eigentums sowie den Kauf von landwirtschaftlichen US-Produkten beinhaltet. Des Weiteren soll die Zollanhebung auf chinesische Waren im Wert von 250 Mrd. USD, die für den 15. Oktober geplant ...

