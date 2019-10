Welche Altersvorsorge eignet sich für Berufseinsteiger? Was ist mit Riester, was mit betrieblicher Altersvorsorge? Und kann die Rente mit 40 wirklich gelingen? Die Fragen und Antworten aus dem WiWo-Experten-Call.

Am 26. September haben sich zahlreiche WiWo-Leser im Rahmen des WiWo-Clubs in einen Expertencall zum Thema Altersvorsorge eingewählt. Dort konnten sie den Finanz-Redakteuren Niklas Hoyer und Kristina Antonia Schäfer eine halbe Stunde lang alle Fragen stellen, die ihnen rund um Rente, Riester, ETF-Sparpläne und Lebensversicherungen unter den Nägeln brannten. Hier finden Sie die Fragen - und Antworten -, die rund um das Thema Altersvorsorge für Jüngere sowie Frührente aufkamen.

"Ich bin 26 und steige jetzt nach dem Studium in den Beruf ein. Wie kann ich fürs Alter vorsorgen?"

Die beste Altersvorsorge sieht je nach Lebensabschnitt anders aus. Wenn ich 20 Jahre alt bin, bin ich vielleicht gerade erst mit der Schule fertig und fange an zu studieren. Ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Will ich Haus, Partner, Kinder, wenn ja, wie viele? Wenn ich all das noch nicht weiß, ist Flexibilität Trumpf. Das gilt auch in der ersten Orientierungsphase nach dem Studium oder der Ausbildung.

In der Situation kann es sinnvoll sein, mögliche Rücklagen erstmal auf dem Tagesgeldkonto zu parken, auch wenn das kaum Zinsen bringt. Das ist der Preis der Flexibilität. Wer genügend Geld hat, sollte dennoch parallel bereits beginnen, Geld mit einem Indexfonds-Sparplan zurückzulegen.

"Wie lege ich mein Geld an der Börse am besten an?"

Bei einem Indexfonds-Sparplan zahlt man monatlich in Raten ein. Der Indexfonds oder auch ETF bildet dabei einen bestimmten Aktienindex ab, etwa den Dax. Es handelt sich um einen sogenannten passiven Fonds. Es gibt also keinen Manager, der entscheidet, eine bestimmte Aktie zu kaufen. Stattdessen bildet der ETF automatisch die Entwicklung des Aktienpakets ab. Das macht ETFs vergleichsweise günstig, in der Regel liegen die Kosten bei deutlich unter einem Prozent. Als Werbeaktion bieten Direktbanken für einzelne ETFs oft sogar Sparpläne ganz ohne Kaufgebühren an.

"Ist Vorsorge an der Börse nicht zu riskant?"

Viele haben Angst vor Schwankungen an der Börse. Sie denken: Ich will vorsorgen, will also Sicherheit, und das soll ich mit etwas Riskantem tun? Das passt doch nicht zusammen. Doch das stimmt nicht, es passt sehr wohl zusammen. Wenn man Altersvorsorge als das begreift, was es eigentlich ist, nämlich langfristiges Sparen, dann relativieren sich auch viele der Risiken.

Wenn ich mir das Geld später im Ruhestand auch in Raten selber auszahle, habe ich gleich zwei glättende Effekte: Wenn ich monatlich kaufe, gibt es zwar schwankende Kurse. Das heißt aber auch, dass ich für dasselbe Geld mehr Anteile bekomme, wenn die Kurse mal schlechter stehen. In der Auszahlphase habe ich die gleiche Chance: Wenn ich nicht alles auf einmal auszahle, ist ...

