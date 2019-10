++ Europäische Aktienmärkte mit trübem Wochenstart ++ DE30 zieht sich von Widerstandszone bei 12.480 Punkten zurück ++ Deutschland stellt Waffenverkäufe in die Türkei ein, Rheinmetall-Aktie fällt ++Trotz optimistischer Stimmung während der heutigen Asien-Sitzung eröffneten die europäischen Aktienmärkte am Montag tiefer. Der spanische IBEX (SPA35) sowie der Schweizer SMI (SUI20) verzeichneten die stärksten Rückgänge, während Aktien aus Russland am widerstandsfähigsten waren. Der polnische WIG20 (W20) wird nach den Parlamentswahlen flach gehandelt. DE30-CHARTQuelle: xStation 5 Der deutsche Leitindex notiert nach dem beeindruckenden Anstieg vom Freitag wieder in der Nähe der Widerstandszone oberhalb von 12.450 Punkten. Der Bereich stellt eine entscheidende Hürde dar, da dieser seit 2018 ...

