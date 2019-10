Brüssel hat den Weg für den überlebenswichtigen staatlichen Kredit freigemacht. Condor muss seinen Liquiditätsbedarf nun wöchentlich nachweisen.

Aufatmen in der Zentrale der Ferienfluggesellschaft Condor am Frankfurter Flughafen: Die EU-Kommission hat den staatlichen Überbrückungskredit für die Airline am Montagmittag genehmigt.

Nach Ansicht der EU-Kommission verzerren die vom Bund und dem Land Hessen zugesagten Finanzhilfen nicht den Wettbewerb, hieß es in Brüssel. Damit kann Condor nun auf einen auf sechs Monate angelegten Kredit in Höhe von 380 Millionen Euro zugreifen und hat Zeit gewonnen für die Suche nach einem Investor.

Die Genehmigung der EU ist an strenge Auflagen geknüpft. So wird die Summe in Raten ausbezahlt, Condor muss seinen Liquiditätsbedarf wöchentlich nachweisen, erklärte die EU-Kommission. Deutschland habe zudem zugesichert, dafür zu sorgen, dass Condor den Kredit entweder nach sechs Monaten vollständig zurückzahlt oder eine umfassende Umstrukturierung durchführt, um wieder rentabel zu werden.

Condor ist nicht die erste Airline, die von der Bundesregierung einen Massenkredit erhält. Auch der insolventen Air Berlin hatte Berlin vor zwei Jahren einen Kredit über 150 Millionen Euro bewilligt. Der Insolvenzverwalter hat die Summe inzwischen komplett zurückgezahlt. Jetzt müssen noch aufgelaufene Zinsen von ...

