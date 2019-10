Der Fokus liegt auf dem breiten Produktprogramm, den umfangreichen Verfahrenstechniken mit dem Schwerpunkt Extrusion sowie dem weltweiten Serviceangebot in technischer Beratung, Lieferservice und Customizing. Mit der neuen Produktfamilie Simopor bietet das Unternehmen mit vier Typen an PVC-Freischaumplatten jetzt noch mehr Raum für Kreativität in der visuellen Kommunikation und im Hochbau. Simopor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...