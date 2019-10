Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" schloss am Freitag" 11 Oktober 2019m mit 2.611,08 Punkten gegenüber dem Vorwochenschluss mit 2.611,82 Punkten nahezu unverändert. Die YTD Performance des ROSGIX liegt nun bei + 11,67 %, yoy lautet die Performance +13,72% und seit Start am 1.1. 2015 +161,11%. Die PV-Invest GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe in zwei Tranchen. Die Zeichnungsfrist ist von 7. Oktober 2019 bis 17. Jänner 2020 geplant. Zeichnungen können direkt beim Unternehmen (www.pv-invest.com/anleihen vorgenommen werden. Die Analysten von GBC stufen Eyemaxx weiterhin mit Kaufen und Kursziel 21,70 Euro ein. Das Unternehmen verfüge über einen ausreichenden Liquiditätsbestand für die anstehende Rückzahlung der ...

