Der US-Präsident droht mit heftigen Sanktionen gegen die Türkei. Das macht Anleger nervös, Lira und Aktienkurse fallen - die Kreditausfallversicherungen steigen.

Die internationale Kritik an der türkischen Militäroffensive in Syrien macht sich auf den Finanzmärkten bemerkbar: Der wichtigste Index an der Börse in Istanbul fiel am Montag weiter, die türkische Währung erreichte ein neues Dreimonatstief. Im Gegenzug stiegen die Versicherungskosten für den Fall, sollte der türkische Staat pleitegehen.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag heftige Sanktionen gegen die Türkei angedroht hat, verlor der Leitindex ISE 100 der Istanbuler Börse am Montag bis zu 4,5 Prozent. Trump hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, dass er mit den zahlreichen US-Kongressabgeordneten über "mächtige Sanktionen" verhandle. Zuvor hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Sonntag gesagt, die USA könnten alle Transaktionen in US-Dollar mit der türkischen Regierung einstellen.

Die Türkei ist in hohem Maße auf ausländische Kapitalzuflüsse angewiesen und kämpft immer noch mit Schwierigkeiten nach einer Rezession, die im vergangenen Jahr von einer Währungskrise gekennzeichnet war, die teilweise durch amerikanische Sanktionen ausgelöst wurde. Seit Beginn der türkischen Offensive am vergangenen Mittwoch summiert sich das Minus des ISE 100 mittlerweile auf mehr als sieben Prozent.

Gleichzeitig gerät die Lira unter Verkaufsdruck: Die türkische Währung verlor im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar rund zwei Prozent an Wert. Am Montag stieg der Dollar gegenüber der türkische Währung über die Marke von 5,90 Lira je Dollar - und das obwohl türkische Staatsbanken nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg ...

