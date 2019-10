Der Softwarehändler will voraussichtlich am 25. Oktober an die Schweizer Börse. Für sämtliche Aktien sollen bereits Kaufzusagen vorliegen.

Die Aktien des Softwarehändlers Software One erfreuen sich beim laufenden Börsengang guter Nachfrage. Es lägen Kaufzusagen für sämtliche angebotenen Titel vor - inklusive der Mehrzuteilungsoption, erklärten die mit der Transaktion beauftragten Banken ...

