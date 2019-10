Händler sprechen von spekulativen Käufen, die den Aktien des Chemiekonzerns Auftrieb verleihen. Die Clariant-Aktien notieren um 15.45 Uhr in einem schwachen Markt um 0,7 Prozent höher mit 20,84 Franken. Zeitweise beträgt das Plus gegen zwei Prozent. Derweil büsst der Gesamtmarkt gemessen am SLI 0,68 Prozent ein.Händler ...

