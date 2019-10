Mit immer neuen Zugeständnissen ringen der Telekomkonzern Sunrise und der US-Kabelkonzern Liberty Global um grünes Licht für ihren geplanten Milliarden-Deal in der Schweiz: Um den Verkauf der Liberty-Tochter UPC an Sunrise zu ermöglichen, will sich der US-Konzern nun mit bis zu einer halben Milliarde Franken an dem fusionierten Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...