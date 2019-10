Ausländische Wagniskapitalfirmen sorgen für immer mehr Milliarden-Bewertungen in Deutschland. Jetzt drängen gleich mehrere Technologieunternehmen an die Börse.

Es war nicht ganz das Ergebnis, das sich der Star der deutschen Biotech-Szene, das Mainzer Unternehmen Biontech, bei seinem Debüt an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq vorgestellt hatte. 150 Millionen Dollar konnte die Firma in den USA einsammeln. Firmenchef und -gründer Ugur Sahin musste deutliche Abstriche beim Ausgabepreis zugestehen, um Erfolg zu haben.

Mit 15 Dollar landete er ein Viertel unter den maximalen Preisvorstellungen. Trotz dieser Enttäuschung, die vor allem am unsicheren IPO-Umfeld nach dem gescheiterten Börsengang von Wework lag, ist Biontech damit nun auch von den Märkten offiziell als Einhorn geadelt worden.

Damit sind Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar gemeint. Das auf personalisierte Immuntherapien vor allem gegen Krebs spezialisierte Unternehmen kommt auf einen aktuellen Wert von 3,4 Milliarden Dollar.

Biontech ist nur das bislang letzte Beispiel in einer immer größer werdenden Zahl von Start-ups aus Deutschland mit solch hohen Bewertungen, die den Schritt an die Börse wagen. Erst Ende September gelang Teamviewer der bislang größte Börsengang des Jahres in Deutschland. Der aus Göppingen stammende Softwarekonzern wird mittlerweile sogar mit mehr als fünf Milliarden Euro bewertet.

Mit Flix Mobility, Auto1 und Getyourguide stehen mehrere Unternehmen bereit, die bei einem IPO ebenfalls viel Geld einsammeln dürften. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren immer mehr Einhörner in Deutschland herangewachsen. Nach Berechnungen des Beraters GP Bullhound sind es insgesamt elf junge, heimische Unternehmen, die in diese Kategorie fallen.

Grund für den Boom in Deutschland ist auch das zunehmende Interesse von Risikokapitalinvestoren an deutschen Firmen. In Deutschland floss nach Berechnungen des Beraters KPMG im dritten Quartal mit 2,29 Milliarden Dollar in rund 90 Deals so viel Geld wie nie zuvor in einem Quartal. Der Großanteil ging mit 564 Millionen Dollar an Flix Mobility, gefolgt von Finanzdienstleister N26 (470 Millionen Dollar). Die beiden Firmen gehören damit zu den "Top Ten" der Investments global in Wagniskapital.

Weltweit waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres laut KPMG knapp 178 Milliarden Dollar. Das ist so viel wie im gesamten Jahr 2017. Den Grund für den Aufschwung in Deutschland sieht Tim Dümichen, Partner bei KPMG, in den wirtschaftlichen Herausforderungen in Branchen wie Autozulieferern und Banken. "Sicherlich ist diese Entwicklung auch ein maßgeblicher Grund für die namhaften Investments in Start-ups aus diesen Bereichen. Ich denke, dass wir in Zukunft noch einige interessante Entwicklungen zu erwarten haben", sagt er.

