Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -0,66% auf 90,45, davor 7 Tage im Plus (6,3% Zuwachs von 85,65 auf 91,05), Frequentis -0,27% auf 18,5, davor 5 Tage im Plus (4,33% Zuwachs von 17,78 auf 18,55), VST Building Technologies +0,48% auf 41,8, davor 5 Tage ohne Veränderung , Oberbank AG VZ +0,56% auf 89, davor 4 Tage ohne Veränderung , Gurktaler AG Stamm -4% auf 9,6, davor 3 Tage im Plus (23,46% Zuwachs von 8,1 auf 10), Bawag -0,77% auf 36,08, davor 3 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 34,82 auf 36,36), Andritz -0,76% auf 36,68, davor 3 Tage im Plus (4,29% Zuwachs von 35,44 auf 36,96), Palfinger -1,02% auf 24,25, davor 3 Tage im Plus (3,59% Zuwachs von 23,65 auf 24,5), Uniqa -0,61% auf 8,2, davor 3 Tage im Plus (1,98% Zuwachs von 8,09 auf 8,25). Folgende Titel haben den Moving ...

