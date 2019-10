Kapsch TrafficCom informiert über ein schwächeres Ergebnis und gibt auf Grundlage vorläufiger Zahlen bekannt, dass das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) für das 1. Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2019/20 voraussichtlich rund 8 Mio. Euro betragen wird (in 1. Quartal lag das EBIT bei 4,6 Mio. Euro, was einem Minus von 36,0 Prozent entsprach). Bereinigt um Einmaleffekte insbesondere im Zusammenhang mit der Beendigung der Mautprojekte in Deutschland hätte das EBIT rund 14 Mio. Euro betragen (Vergleichsperiode des Vorjahres: 17,8 Mio.). Der Umsatz wird voraussichtlich rund 358 Mio. erreichen und damit über dem Vergleichswert des Vorjahres (335,8 Mio.) liegen. Auch der EBIT-Ausblick wird nach unten hin angepasst: Aus heutiger Sicht sollte ein EBIT ...

