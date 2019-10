Shanghai (ots/PRNewswire) - Das Schweizer Premium-Schokoladenunternehmen LINDT & SPRÜNGLI macht einen mutigen Schritt auf dem chinesischen Markt und startet eine neue Kampagne mit dem Weltklasse-Tennismeister Roger Federer und der beliebten chinesischen Schauspielerin Xin Zhilei. Als einer der größten Tennisspieler der Geschichte symbolisiert Roger Federer die Schweizer Perfektion, indem er mit der weltweiten Nummer eins im Bereich der Premium-Schokolade zusammenarbeitet. Als professionelle Schauspielerin beherrscht Xin Zhilei jede Rolle mit Leidenschaft und Hingabe. Gemeinsam repräsentieren sie die Kernwerte von LINDT - Qualität und Leidenschaft - und öffnen den chinesischen Konsumenten die Welt der hochwertigen Schweizer Schokoladen. Das erste veröffentlichte Video erreichte in weniger als einer Stunde erstaunliche 12 Millionen Zuschauer.



Trotz des begrenzten Zeitrahmens und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund fanden die beiden Markenbotschafter sofort eine Verbindung, indem sie ihre persönlichen Geschichten zu LINDOR, einer der beliebtesten Schokoladenkreationen von LINDT, teilten. Die Kampagne konzentriert sich auch auf die Geschichte der Lebendigkeit und des Handwerks hinter jedem Stück LINDT-Schokolade. Die Meister-Chocolatiers von LINDT stehen hinter einigen der erfolgreichsten Geschmackskombinationen, die weltweit Begeisterung bei Schokoladenfans hervorgerufen haben.



Das Besondere an LINDOR ist die unverwechselbare Kombination aus harter Schale und weichem Kern. Sie schmilzt sofort und mühelos im Mund. Dieses Gefühl breitet sich dann auf Körper und Geist aus. Es wird das einzigartige Gefühl des Hinwegschmelzens vermittelt - ein Moment purer Glückseligkeit.



Roger Federer verkörpert auf einzigartige Weise die Grundwerte von LINDT: Schweizertum, Qualität, Leidenschaft & Hingabe. Noch in diesem Monat veranstaltet LINDT ein Begegnungs-Event für die begeisterten Fans von Roger Federer am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz. Gemeinsam mit der chinesischen Schauspielerin Xin Zhilei wird nun die Markenbekanntheit von LINDT bei den chinesischen Konsumenten gesteigert, die sich danach sehnen, in einem Moment der Glückseligkeit hinwegzuschmelzen. Diesen bietet ihnen LINDT LINDOR.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1010128/2019_LINDT_Lindor_The_Blissful_Encounter_Video.mp4



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010129/Lindt_new_campaign.jpg



